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В Британии допустили проведение саммита Путина и Джонсона

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения саммита с участием премьер-министра королевства Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина. Однако для этого Лондон выдвинул свое условие, передает Sky News.

«К сожалению, мы все еще наблюдаем злонамеренные действия [со стороны России]. (...) Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определенных действий», — сказал Уоллес, добавив, что Джонсон открыт к встречам.

Речь идет о действиях, которых Запад ждет от России после встречи Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом. Уоллес подчеркнул, что дипломатия имеет значение, если за переговорами следуют конкретные шаги стран. Саму встречу глава военного ведомства назвал «благоприятным началом».

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. После этого они сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для недопущения этого в будущем Россия и США планируют запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности.

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