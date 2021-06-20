Представитель МакSим рассказала о лечении певицы

Госпитализированная с 40-процентным поражением легких российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) по-прежнему находится в искусственной коме, врачи стараются улучшить ее состояние. О ходе лечения телеканалу «Звезда» рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», — уточнила она, комментируя текущую ситуацию.

О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.

Позже стало известно, что артистку ввели в искусственную кому.