Ким Кардашьян ответила на слухи о новых отношениях после развода с Канье Уэстом

Звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») Ким Кардашьян ответила на слухи о новых отношениях. Подробностями личной жизни она поделилась в новом эпизоде шоу, запись доступна на YouTube.

По словам Кардашьян, после развода с хип-хоп-артистом Канье Уэстом ей приписывают отношения с ведущим CNN Ваном Джонсом и рэпером Maluma. «Я не встречаюсь ни с одним из них. Я виделась с Maluma несколько раз в Майами, он хороший парень. Было так мило...А Ван даже написал мне: "Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!"», — заявила модель.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст отметил день рождения с супермоделью Ириной Шейк. Уточняется, что пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Источники издания TMZ подтвердили, что музыкант действительно завел роман с Шейк.

Кардашьян подала на развод Уэстом в феврале этого года после 7 лет брака. У пары четверо детей. Вся семья звезды поддержала ее решение. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».