Украинский блогер отобрал у ребенка подаренный им ради видео iPhone

Популярный украинский блогер Александр Волошин отобрал у ребенка подаренный им ранее смартфон и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Закулисье».

Во время съемки очередного видео в Киеве Волошин подарил девочке, имя которой не раскрывается, новый iPhone 11. Однако, выключив камеру, блогер потребовал у ребенка вернуть гаджет обратно и объяснил, что презент был частью розыгрыша.

Мама девочки отказалась возвращать iPhone молодому человеку. Тогда Волошин предложил семье две тысячи гривен (пять тысяч рублей) в обмен на телефон, но женщина отказалась и заявила, что ее дочь начнет плакать, если он отберет подарок.

После этого блогер начал силой вырывать iPhone из рук девочки и нецензурно браниться. «Это макет, телефон ненастоящий. Вы хотите проблем? Отдайте телефон, чтобы мы по-нормальному разошлись. Я вам сейчас две тысячи переведу на карточку. Что здесь происходит, женщина?» — говорил он.

На данный момент Волошин не дал никаких комментариев по поводу случившегося.

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