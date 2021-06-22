Женщины нашли неожиданный способ избавиться от электризации волос

Блогерши нашли неожиданный способ избавиться от электризации волос и удивили подписчиков. На опубликованные в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, на размещенных кадрах Саванна (Savannah) из Нью-Йорка показала, что после расчески ее волосы сильно «пушатся» и электризуются. Чтобы сделать их более послушными, она использовала специальные антистатические салфетки для одежды. Женщина провела одной из них по волосам и продемонстрировала, как они мгновенно стали гладкими.

Другая блогерша Джессика Марторелл (Jessica Martorell) решила повторить лайфхак Саванны и запечатлела процесс на видео. Она расчесала волосы, собрала их в хвост и провела по ним антистатической салфеткой. Ее локоны также стали послушными. Ролик стал вирусным и набрал 20,8 миллиона просмотров и 1,8 миллиона лайков.

Пользователи сети поблагодарили Марторелл за лайфхак в комментариях под постом. «Шедеврально! Я буду так делать», «А что, так можно было?», «С ума сойти! Ты гений!», «Где ты была раньше?», «Спасибо тебе! Я так мучаюсь со своими электризующимися волосами», — писали они.

В апреле женщина показала дешевый способ стать блондинкой и вызвала споры в сети. Сара Мэррифилд (Sarah Merrifield) рассказала, что в прошлом она ходила в парикмахерскую и отдавала более 100 фунтов стерлингов (10,6 тысячи рублей) за окрашивание волос. В то время она была студенткой и не могла позволить себе проводить дорогостоящую процедуру слишком часто. Поэтому женщина начала использовать осветляющий спрей бренда Sun-In за 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).