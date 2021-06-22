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Президент Филиппин пригрозил населению тюрьмой за отказ от вакцинации

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Фото: Globallookpress.com

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил населению страны тюрьмой за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

«Выбирайте: либо поставите прививку, либо я посажу вас в тюрьму. Не поймите меня неправильно, просто в стране кризисная ситуация. Меня просто раздражает, что филиппинцы даже не нуждаются в правительстве», — заявил политик.

The Guardian отмечает, что ситуация с пандемией COVID-19 в Филиппинах действительно вызывает беспокойство властей: там выявлено более 1,3 миллиона зараженных и свыше 23 тысяч умерших от осложнений болезни.

По последним данным, в стране привились около 2,1 миллиона людей. При этом цель властей — привить 70 из 110 миллионов населения.

На Филиппинах для экстренного использования одобрены российская вакцина «Спутник V», американская Pfizer/BioNTech, британская AstraZeneca и китайская Sinovac.

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