Прятавшихся от жары вьетнамок нашли мертвыми в землянке под Москвой

Две гражданки Вьетнама прятались от жары в землянке под Москвой и погибли при обвале земли. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел в Раменском городском округе. Следователи нашли мертвыми двух вьетнамок «без признаков насильственной смерти». Женщинам было 45 и 47 лет.

Проводится доследственная проверка.

21 июня в Москве и Подмосковье из-за жары синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности, который продлится до вечера 22 июня. Такая температура наблюдалась в последний раз более 100 лет назад.

Ранее в Могоче Забайкальского края в гаражном помещении рядом с моргом больницы обнаружили труп и человеческие останки.