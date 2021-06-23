Россия
 
Последние новости
Путин призвал Кадырова идти на выборы
Захарова ответила на заявления США о киберударах
В Подмосковье предложили пускать в общественный транспорт только по QR-коду
Туроператоры раскрыли сроки снижения цен на отдых в Крыму и Сочи
Кадыров заявил Путину об искоренении терроризма в Чечне
Британия допустила проведение морских маневров у берегов «украинского» Крыма
Кадыров назвал себя пехотинцем Путина
Отец и сын поймали на удочки акулу-людоеда и отпустили ее
ЦБ призвал готовиться к новому кризису
Раскрыто неожиданное последствие коронавируса для половых органов мужчин
Новости партнеров
Прослушать новость

В России школьников заподозрили в обмане «Пятерочки» для сделки с самогонщиками

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Татарстане школьники купили в «Пятерочке» сахар на 40 тысяч рублей, рассчитавшись виртуальными баллами, чтобы позже провернуть сделку с самогонщиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишет канал, свои баллы российские подростки накопили честным путем — приводили друзей и участвовали в акциях, а потом, купив на них сахар, продали самогонщикам. Администрация магазина заподозрила обман и напиcала заявление в полицию. По информации канала, если покупатель тратит большое количество бонусов, руководителя магазина могут оштрафовать. О возбуждении дела полицией пока не сообщается.

Ранее стало известно, что российского подростка отдали под суд по ошибке. Трое друзей 14, 16 и 17 лет, нашедшие бумажник с банковскими картами, пошли по магазинам, потратив в общей сложности 5,5 тысячи рублей. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Однако СК допустил незаконное привлечение к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних, поскольку по статье «Кража» это возможно с 14 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский школьник угрожал сверстнику ножом из-за 150 рублей
В России 14-летний школьник на спор соблазнил учительницу
Российский школьник обманул продавщицу ради пива, напился и сдал ее