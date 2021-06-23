В России школьников заподозрили в обмане «Пятерочки» для сделки с самогонщиками

В Татарстане школьники купили в «Пятерочке» сахар на 40 тысяч рублей, рассчитавшись виртуальными баллами, чтобы позже провернуть сделку с самогонщиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишет канал, свои баллы российские подростки накопили честным путем — приводили друзей и участвовали в акциях, а потом, купив на них сахар, продали самогонщикам. Администрация магазина заподозрила обман и напиcала заявление в полицию. По информации канала, если покупатель тратит большое количество бонусов, руководителя магазина могут оштрафовать. О возбуждении дела полицией пока не сообщается.

Ранее стало известно, что российского подростка отдали под суд по ошибке. Трое друзей 14, 16 и 17 лет, нашедшие бумажник с банковскими картами, пошли по магазинам, потратив в общей сложности 5,5 тысячи рублей. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Однако СК допустил незаконное привлечение к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних, поскольку по статье «Кража» это возможно с 14 лет.