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Российская фирма привезла заказчику печенье вместо смартфонов и доказала правоту

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Житель Екатеринбурга заказал доставку смартфонов и электроники из Челябинска через фирму «СДЭК» на 300 тысяч рублей — но вместо долгожданной покупки получил 60 килограммов печенья. Однако транспортная компания возмещать убытки покупателю не будет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Новосибирский областной суд.

«После выдачи груза истцу, доставленному по накладной №1161944866, покупатель после вскрытия коробок обнаружил, что вместо сотовых телефонов, наушников и видеокарты в коробках оказалось печенье», — говорится в материалах суда.

В транспортной компании в ответ на письменную претензию признали утрату истца и в качестве компенсации согласились возместить стоимость доставки — чуть больше тысячи рублей. Однако стоимость самого груза — 308 тысяч рублей — компенсировать отказались.

В ходе разбирательства выяснилось, что отправитель оценил груз в ноль рублей, а в сопроводительных документах указал «сот. телефоны» без подробной расшифровки.

«Из представленных в материалы дела документов невозможно установить, какой именно груз был передан к отправке истцом. Не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара, заявленного истцом в иске», — пришел к выводу суд, вынося отказное решение.

Сами компании ситуацию не комментировали.

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