Мир
 
Последние новости
Вирусолог назвал рекомендуемую частоту ревакцинации
В США арестовали похитителя почти 20 тонн фисташек
В США резко подорожает фаст-фуд
Российский дворник выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение
Москвичам рассказали о способах получить QR-код для ресторанов и кафе 
Блогерша нашла универсальную фразу для знакомств с мужчинами
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»
Оценено отношение россиян к обязательной вакцинации
Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заблокировали более 30 иранских сайтов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stan Szeto / Reuters

Минюст США заблокировал более 30 иранских сайтов по решению суда из-за нарушения американских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о 33 сайтах, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), и еще трех доменах, которые управлялись проиранской группировкой «Катаиб Хезболла».

Американский Минфин добавил IRTVU в свой санкционный список в октябре прошлого года. Причиной стало якобы распространение союзом дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США.

Физическим и юридическим лицам из списка запрещено получать в США услуги, в том числе и по использованию интернет-сайтов и доменов, без получения лицензии от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина. Отмечается, что 33 заблокированных домена принадлежат компании из США, а IRTVU не получала лицензию от OFAC до начала использования доменных имен.

Санкции Минфина в отношении «Катаиб Хезболла» вступили в силу в 2009 году. Госдеп США причислил организацию к числу террористических.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
Иран приготовился к снятию санкций США
В США допустили возвращение к ядерной сделке с Ираном