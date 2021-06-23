В США заблокировали более 30 иранских сайтов

Минюст США заблокировал более 30 иранских сайтов по решению суда из-за нарушения американских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о 33 сайтах, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), и еще трех доменах, которые управлялись проиранской группировкой «Катаиб Хезболла».

Американский Минфин добавил IRTVU в свой санкционный список в октябре прошлого года. Причиной стало якобы распространение союзом дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США.

Физическим и юридическим лицам из списка запрещено получать в США услуги, в том числе и по использованию интернет-сайтов и доменов, без получения лицензии от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина. Отмечается, что 33 заблокированных домена принадлежат компании из США, а IRTVU не получала лицензию от OFAC до начала использования доменных имен.

Санкции Минфина в отношении «Катаиб Хезболла» вступили в силу в 2009 году. Госдеп США причислил организацию к числу террористических.