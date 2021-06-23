Vivienne Sabo купил у российского комика Telegram-канал «Бывшая» и закрыл его

Бренд косметики Vivienne Sabo купил Telegram-канал «Бывшая» у российского комика Артура Чапаряна и объявил о его закрытии. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на digital-директора компании Ирину Краснокутскую.

По информации медиа, компания договорилась с Чапаряном о покупке «Бывшей» 18 июня. Идея покупки канала для его закрытия принадлежит Краснокутской. После сделки 21 июня в канале впервые появились видеосообщения, в которых актриса Дарья Руденок красилась на камеру косметикой Vivienne Sabo, однако через два дня компания объявила, что постов больше не будет.

«Мы считаем, что канал нет смысла продолжать вести. Кажется, что уже все сказано и былой славы больше, чем на несколько дней, у канала уже не будет. А вот поставить красивую точку с новым жизненным этапом для девушки, которая годами писала сообщения своему бывшему парню», — это то, что вдохновляет нас.

Уточняется, что компания не раскрывает сумму сделки, но она «во много раз» меньше суммы первой продажи.

Канал «Бывшая» был запущен летом 2017 года. В нем комик имитировал сообщения от бывшей девушки, обыгрывая популярные стереотипы. За первые две недели на него подписались 35 тысяч человек. Впервые комик продал канал через два месяца после его создания за 1,2 миллиона рублей. Он объяснил, что «устал и выбрал деньги». По словам Чапаряна, после этого канал перепродавался много раз. Комику часто предлагали выкупить его обратно — в итоге он вернул канал в июне 2021 года.