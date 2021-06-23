Россиянка раскрыла свой настоящий возраст и удивила пользователей сети

Российская блогерша под ником ater_orbis рассказала подписчикам о приближающемся дне рождения и поразила их тем, сколько лет ей должно исполниться. В комментариях к ее видео, опубликованному в TikTok, пользователи сети признались, что считали девушку значительно младше, чем вышло на самом деле.

Людмила, как по-настоящему зовут ater_orbis, приняла участие в одном из популярных в соцсети флешмобов. «Не спрашивайте, как у меня дела, 9 июля мне исполнится...» — заинтриговала подписчиков девушка, а затем удивила их, назвав свой возраст. Девушка сообщила, что ей исполнится 30 лет.

«Вы выглядите на 16...» — написал один из пользователей. «Я думал, вам 14-15 лет, но никак не 30!» — добавил другой. Многие также написали блогерше, что она выглядит не старше 20 лет. Некоторые даже не поверили, что девушка назвала свой настоящий возраст. «А мне тогда 45», — пошутила в ответ white.negretanka.

В конце прошлого года в TikTok стал популярен флешмоб, участницы которого раскрывали свой реальный возраст. Тогда многие блогерши удивили подписчиков тем, сколько им лет, так как поклонники считали, что девушки намного моложе.