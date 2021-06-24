В США пожаловались на влияние России в Африке

Высокопоставленный представитель администрации США пожаловался на влияние России в Африке. По его словам, участие Москвы в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российское участие в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США. Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — заявил представитель Белого дома в ходе брифинга. Он также указал на то, что Ливия — крупный поставщик нефти и газа, что является фактором в мировых экономических вопросах.

Представитель американской администрации предупредил о риске превращения Ливии в «еще одно неуправляемое пространство, где террористы могут действовать безнаказанно».

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.