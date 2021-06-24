Вооруженная банда российских школьников грабила и избивала прохожих

Трое жителей подмосковного Одинцово пострадали от разбойного нападения группы вооруженных школьников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Высматривая своих жертв на улице, четверо подростков спрашивали у них время или просили закурить. После этого банда толпой нападала на жертву. Угрожая пистолетом, школьники отнимали у пострадавших ценности и скрывались с места преступления.

У 48-летнего мужчины злоумышленники отобрали мобильный телефон и бумажник, после чего избили его. У 20-летнего мужчины под угрозой пистолета отняли беспроводные наушники и также нанесли побои. Гаджеты школьники похитили и у 15-летнего подростка, ударив его рукояткой пистолета по голове.

Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, после обращения в полицию пострадавших по горячим следам задержали четверых подозреваемых в возрасте 21, 16 и 17 лет, проживающих в Одинцово.

Несовершеннолетние были отправлены домой под подписку о невыезде, а 21-летнего подозреваемого доставили в изолятор временного содержания.

Возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия») и 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия»).

На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия и разыскивают других пострадавших от рук злоумышленников.

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