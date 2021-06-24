Белоруссии ограничили доступ к европейским деньгам

Евросоюз ограничит Белоруссию в возможности получать финансирование от своих инвесторов и брать деньги в долг с размещением облигаций, следует из сообщения на сайте Европейского совета о введении новых санкций в отношении Минска.

Новые ограничения предполагают полный отказ в доступе к рынкам капитала и, следовательно, запрещают приобретать и продавать в Евросоюзе ценные бумаги. Кроме того, Минск лишится средств, которые на проекты в госссекторе выделял Европейский инвестиционный банк.

В рамках новых санкций Евросоюз также собирается запретить передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций и передачу товаров и технологий военного и двойного назначения. Ограничения Брюсселя затронули и промышленность, в том числе торговлю табачными изделиями, нефтепродуктами и калийными удобрениями, причем в последнем случае принятые меры могут обернуться проблемами на мировом уровне.

О соответствующих рисках предупреждали в «Белорусской калийной компании» (БКК), указывая, что страна обеспечивает более 20 процентов глобального экспорта такого вида удобрений. Из-за возникшего дефицита продукция может сильно подорожать, что скажется на состоянии сельского хозяйства и в итоге приведет к подорожанию продовольствия, заявляли в БКК.

Всего принятые Евросоюзом санкции касаются 166 физических и 15 юридических лиц, среди которых оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. О перспективе введения новых ограничений СМИ сообщали 21 июня, отмечая, что они могут разрушить экономику республики.

При этом в новых ограничениях не предполагается запрета на предоставление банковских займов Белоруссии. 18 июня Reuters сообщало, что против подобных мер возражала Австрия, имеющая свои интересы в финансовом секторе страны. Позднее стало известно, что Вена согласилась уступить партнерам по ЕС, однако ограничений по кредитованию Евросоюз пока не объявлял.