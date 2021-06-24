Россияне назвали самые привлекательные варианты для летней подработки

Эксперты рассказали, какие виды летних подработок чаще всего выбирают в России. «Работа.ру» и «СберУслуги» опросили больше пяти тысяч человек из всех регионов страны. Итоги исследования приводит РИА Новости.

«Исследование показало, что больше половины россиян (60 процентов) хотели бы найти подработку этим летом, 31 процент респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще девять процентов опрошенных ответили, что уже подрабатывают», — рассказали авторы.

Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент в качестве подработки на летнее время рассматривает позицию курьера. Чуть меньше — 18 процентов — участников выбрали бы работу маркетолога или преподавателя. По 15 процентов опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Завершает топ востребованных подработок —должность компьютерного мастера (девять процентов) и официант (шесть процентов).

Около трети россиян намерены благодаря подработке увеличить свой доход более чем в два раза. Почти столько же — на 30-50 процентов. В то же время 15 процентов рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит от десяти до 30 процентов. Еще один процент претендует на прибавку к основной зарплате в 10 процентов. При этом, 13 процентов уверены, что подработка станет для них основным доходом.