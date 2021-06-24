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Минобороны заявило об активности иностранной авиации в Тихом океане

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Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Министерство обороны заявило, что в Тихом океане, в районе проведения учений российской армии, активно действует авиация иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что благодаря маскировке иностранные военные не могут определить тип корабля и его точные координаты. Это, в свою очередь, дает дополнительное время, чтобы организовать работу систем противовоздушной обороны.

17 июня российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в течение 11 часов патрулировали нейтральные воды северной части Тихого океана, а также Чукотского, Берингова и Охотского морей. В Минобороны отметили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства. Авиация страны регулярно облетает Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Балтийское и Черное моря.

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