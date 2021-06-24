Снуп Догг опубликовал у себя видео с Максимом Галкиным

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал в своем Instagram видео с участием российского юмориста и телеведущего Максима Галкина. Музыкант поделился с подписчиками мемом про чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

В ролике взят фрагмент из шоу Первого канала о талантливых детях «Лучше всех!» В сети ролик известен под названием «Последний босс в шахматах» (The Final Boss of Chess).

Главный герой ролика — увлекающийся шахматами мальчик Михаил Осипов. Первоначально он должен был сыграть партию с Галкиным, однако ведущий сообщил, что в шахматы играть не умеет. После этого он и позвал на помощь Карпова. Ролик смонтирован под специальную музыку таким образом, будто появление Карпова вызвало страх у ребенка, и последний начал плакать.

«Все ведут себя как гангстеры, пока в игру не вступает Анатолий Карпов», — говорится в подписи к мему, опубликованному Снуп Доггом. В комментариях под постом рэпера начали появляться и комментарии россиян. Многие отметили, что признательны музыканту за интерес к мему с участием Галкина, Осипова и Карпова.