Мужчины сходили на работу в одежде отцов 50-летней давности и поделились опытом

Журналисты японского портала SoraNews24 нарядились в старую одежду из гардероба своих отцов в честь праздника и поделились опытом. Их фотографии появились на сайте издания.

Сообщается, что мужчины решили показать разницу между современным стилем и модой 1970-х годов. Они составили образы из вещей отцов 50-летней давности и сходили в них на работу в международный День отца, который отмечается 20 июня.

Сначала репортеров засняли в повседневной одежде — брюках и футболках с принтами, а затем в винтажных предметах гардероба. Так, например, Го Хатори (Go Hatori) в качестве наряда выбрал рубашку с коротким рукавом, брюки с завышенной талией и коричневые туфли. Его образ дополнили очки с прозрачными линзами, борсетка и кожаный ремень.

В аналогичных брючных костюмах синего и черного цветов попозировали Масонуки Сунакома (Masanuki Sunakoma) и Пи Кей Санджун (P. K. Sanjun). Вдобавок Сунакома надел галстук с узором и солнцезащитные очки. Яркий галстук в качестве украшения также выбрал Сейдзи Наказава (Seiji Nakazawa): его сфотографировали в брюках и голубой рубашке.

Согласно материалу, наряды сотрудников по имени Йошио (Yoshio) и Джун Кун (Jun-kun) показались другим участникам флешмоба чересчур современными. Так, первый мужчина попозировал в джинсах, клетчатой рубашке и льняном пиджаке, а второго репортера запечатлели в бежевых штанах и поло.

В то же время самым забавным нарядом сочли одежду Юичиро Васай (Yuichiro Wasai), который надел белый костюм из тонкой ткани, состоящий из футболки и удлиненных шорт.

«Таким образом нам удалось выяснить, что наши отцы были намного круче нас, и стиль был намного разнообразней», — заключили авторы материала.

В сентябре 2020 года аналитики интернет-магазина Lamoda раскрыли разницу стиля москвичей и петербуржцев. Отмечается, что мужчины из Москвы отдают предпочтение спортивной одежде. В столице в тройку самых востребованных марок в этой категории вошел Nike, в то время как в Петербурге вещи этого производителя оказались только на шестой строчке рейтинга.