В России отреагировали на отказ приглашать Путина на встречу лидеров стран ЕС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в разговоре с «Лентой.ру», что президент России Владимир Путин «ни на какой саммит не напрашивался». Таким образом сенатор прокомментировал отказ Евросоюза приглашать главу российского государства на встречу лидеров стран ЕС.

«Вообще-то, честно говоря, наш президент никуда не напрашивался, ни на какой саммит. Это была идея [канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона. Они о ней заявили. Никакой реакции пока из Кремля на эту тему не было. Поэтому они там сами себя, мягко говоря, веселят: сами что-то говорят, сами что-то отвергают», — сообщил Джабаров.

Политик подчеркнул, что главы государств и правительств ЕС имеют полное право приглашать на свои саммиты кого бы то ни было. Однако, отметил сенатор, вопрос в другом: «зачем они эти отказы так выпячивают».

«Нас эти игры не интересуют. Не хотите? Не приглашайте. А если уж приглашаете, так тут уж только президент будет решать, есть ли ему смысл куда-то ехать», — заметил он.

Отвечая на вопрос о том, ощущают ли российские политики напряженность в связи с подобными решениями, особенно на фоне все чаще всплывающих в информационном поле угроз войной со стороны европейских стран, Джабаров заявил: «многим европейским лидерам, особенно в молодой Европе, надо почаще заглядывать в историю».

«Угрожать войной России — это контрпродуктивно. Видимо, подзабыли, чем это заканчивается, когда с Запада на Россию шла военная угроза. Все это приводило к российским войскам в Европе. Я думаю, что до этой глупости они не дойдут никогда. Надеюсь, здравый смысл все-таки возобладает. А все эти решения вроде ввода санкций нас мало волнуют. Россия абсолютно самодостаточная страна. Мы готовы со всеми взаимодействовать, торговать, осуществлять какие-то проекты, но просить мы никого не будем», — заключил Джабаров.

Он порекомендовал Европе «успокоиться и немножко остудить свой пыл» и попросил принять к сведению, что в случае ввода против России санкций взамен «получат ответные». «Если за семь лет они не поняли, что с Россией языком санкций говорить бесполезно, то мне их жаль», — отметил сенатор.

Ранее участники саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Кроме того, главы государств и правительств Евросюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.