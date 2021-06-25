Япония подняла истребитель из-за пролета российского Су-25 у Сахалина

Япония подняла свой истребитель из-за пролета российского штурмовика Су-25 близ своих границ. Об этом сообщается в документе Минобороны страны в пятницу, 25 июня.

По данным военного ведомства, инцидент произошел 25 июня. Российский самолет был замечен, когда пролетал между Сахалином и японским островом Хоккайдо. В ответ Силы самообороны Японии приняли решение поднять в воздух свой истребитель.

Другие детали происшествия не приводятся.

Ранее в июне правительство Японии выразило протест России из-за военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южной части Курильских островов. О начале масштабных учений на Курильских островах и в акватории Японского моря было объявлено 23 июня. В мероприятиях боевой подготовки участвуют более 10 тысяч военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов.