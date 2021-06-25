В Госдуме назвали ПАСЕ «филиалом политического шоу-бизнеса»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) «филиалом политического шоубизнеса». Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал принятие ПАСЕ резолюции о положении крымских татар, в которой призвала прекратить применение в Крыму российского законодательства и «в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине», в частности по делам, связанным с терроризмом и экстремизмом.

«Сегодня ПАСЕ — это филиал политического шоу-бизнеса, а головной офис — в Вашингтоне и Брюсселе. Это просто исполнители хитов, а слова и музыка — американские. Так что резолюция ПАСЕ — очередное произведение вдали от места событий и здравого смысла», — сказал Бальбек.

Он добавил, что ожидать от Ассамблеи объективных решений бессмысленно. Он подчеркнул, что жители Крыма хотят мира и спокойствия, а не соседства с террористами и экстремистами, поэтому они будут преследоваться по российскому законодательству на территории России.

Ранее Государственная дума обратилась к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также к парламентам стран континента с призывом осудить лишение русских статуса коренного народа Украины. Документ содержит призыв «осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства».