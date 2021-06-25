Модель сделала липосакцию в Турции и показала раздувшиеся ноги

Бывшая модель и телеведущая Кэти Прайс сделала липосакцию и осталась с раздувшимися ногами. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, 43-летняя знаменитость решила сделать операцию по удалению жировых отложений в Турции. В Instagram-сторис она показала свои ноги после процедуры. «Сегодня они сильно опухли», — подписала она ролик.

Ранее звезда упоминала, что хочет сделать липосакцию, чтобы немного похудеть, прежде чем родить шестого ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Представитель Прайс, имя которого не указано, прокомментировал случившееся. «Несмотря на самостоятельные попытки похудеть, она набрала более двух килограммов. Это, в свою очередь, оказало дополнительную нагрузку на ее ноги, что негативно сказывается на ее повседневной жизни. Кэти не скрывает, что прошла процедуру и, напротив, гордится, что может делиться подробностями своей жизни с фанатами», — объяснил он.

В августе прошлого года Кэти Прайс обругали в сети за обильный макияж на лице ее пятилетней дочери. На размещенных кадрах телеведущая запечатлена с банками от кока-колы в волосах — она использовала их в качестве бигуди. На ней также были кожаная куртка и яркий мейкап: подведенные глаза и красные губы. Прайс позировала вместе со своей дочерью, которая была одета и накрашена аналогичным образом. Пост набрал 70 тысяч лайков. Поклонников возмутил внешний вид ребенка, за что они обругали модель в комментариях.