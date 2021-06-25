Подручных умершего вора в законе Резо Лоткинского отдали под суд за поборы зэков

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело участников преступного сообщества вора в законе Реваза Кахмазова, известного в криминальном мире как Резо Лоткинский, умершего в январе от передозировки наркотиками. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 12 фигурантов дела, обвиняемых в вымогательстве денег у заключенных.

По версии следствия, Кахмазов в период с 2016-го по 2018 год создал и возглавил группировку. Его подручные, содержащиеся в исправительных учреждениях Татарстана, Московской и Рязанской областей получили от 13 зэков путем вымогательства свыше 16 миллионов рублей.

Средства перечислялись заключенными либо их родственниками на банковские карты участников группировки, а также супруги вора в законе Даниеллы Корлеоне. Речь идет о так называемом «черном» общаке, которым пользовался Резо Лоткинский в личных целях, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Вор в законе был объявлен в розыск по делу о вымогательстве в мае 2019 года. Он скончался в январе 2021 года на 47-м году жизни.