Девушка сошлась со спасшим ее от приставаний назойливого мужчины барменом

Во Флориде, США, Тринити Алли (Trinity Allie) снова встретилась с барменом Максом Гутьерресом (Max Gutierrez), который спас ее от приставаний назойливого мужчины. Об этом сообщает издание New York Post.

14 июня Алли отдыхала в баре с подругой, когда к ним начал навязчиво приставать мужчина. Гутьеррес заметил, что девушкам явно не по себе, и под видом чека передал Алли записку, в которой написал: «Если этот парень вам докучает, перекиньте хвост с одного плеча на другое, и я попрошу его убраться. Он меня самого пугает».

После того как Алли подала бармену сигнал, он подошел и попросил незваного гостя уйти. Впечатленная героическим поступком американка разместила фотографию бармена со спасительным чеком в руках на своей странице в Twitter.

22 июня девушка вернулась в бар, чтобы снова встретиться с Гутьерресом. По словам очевидцев, при виде Алли мужчина воскликнул: «Так рад тебя видеть!», и закружил девушку в объятиях. После она выложила их совместную фотографию в Twitter, и один из пользователей написал: «Неужели это начало красивой романтической истории?»

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