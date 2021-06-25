На Украине назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал условие проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что организация поединка будет возможна только после «восстановления территориальной целостности Украины». Кроме того, Павелко захотел возвращения донецкого «Шахтера», луганской «Зари» и симферопольской «Таврии» на родные стадионы.

24 июня о желании организовать товарищеский матч между сборными России и Украины заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он отметил, что только так можно будет выявить сильнейшую команду.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.