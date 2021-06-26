Среди вернувшихся из России финнов выявили случаи коронавируса

Число жителей Финляндии, вернувшихся их Санкт-Петербурга с коронавирусной инфекцией, активно растет. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).

Если в четверг, 24 июня, таковых было выявлено около ста, то к пятнице, 25 июня, их число возросло до 120. По словам главы отдела диагностики THL Мики Салминен (Miki Salminen), большинство случаев заражения выявлено у болельщиков, вернувшихся с чемпионата Европы по футболу. При этом финны возвращались на родину на автобусах и минивэнах, в связи с чем медики не исключают, что другие находившиеся в автомобилях люди тоже заражены коронавирусом.

Салминен подчеркнул, что инфицированных настолько много, что всем, кто путешествовал автобусом или минивэном в Санкт-Петербург и обратно, следует соблюдать меры предосторожности, а также сдать тест на коронавирус.

Больше всего зараженных выявлено в Хельсинки, Эспоо и Вантаа. Также инфекцию нашли у жителей Турку, Хямеэнлинна, Куопио, Ювяскюля и даже Оулу. Таким образом, вирус охватил почти всю Финляндию.

THL предполагает, что большинство финнов являются носителями индийского штамма коронавируса, известного как «дельта»-вариант. Однако выяснение вариации COVID-19 может занять до нескольких недель, поэтому точную информацию на этот счет в THL не дают.

Ранее ВОЗ назвал три страны с ростом заболеваемости коронавирусом. В их число вошла Россия. Также подъем уровня заболеваемости COVID-19 отмечен в Великобритании и Португалии.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю смертность от коронавируса в России выросла на 21,3 процента. В связи с ростом заболеваемости она призвала регионы страны ввести такие же меры по борьбе с коронавирусом, как и в Москве.