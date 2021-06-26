В европейской стране разрешили гулять без масок

Власти Испании разрешили своим гражданам совершать прогулки без медицинских масок на открытом воздухе из-за снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет издание The Local.

Это решение было одобрено министерством здравоохранения и правительством страны. Оно вступило в силу в субботу, 26 июня. При этом требование о ношении средств индивидуальной защиты по прежнему сохраняется в закрытых помещениях, а также при посещении людных мест и массовых мероприятий.

Отмечается, что новые правила распространяются на всю территорию королевства, однако регионы получили право регулировать его по своему усмотрению. К примеру, власти Андалусии и Астурии рекомендовали жителям носить маски по возможности и на открытом воздухе. Требование о соблюдении социальной дистанции при этом было сохранено в полном объеме.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить въезд на территорию Евросоюза гражданам, которые получили российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что сейчас власти Евросоюза активно обсуждают этот вопрос, а применение иных препаратов на его территории не должно препятствовать путешествиям по планете.

По последним данным, коронавирусом в Испании с начала пандемии заразились более 3,7 миллиона человек. Были привиты от инфекции хотя бы одной дозой вакцины более 47 процентов жителей. Скончались вследствие заболевания COVID-19 более 80 тысяч граждан.