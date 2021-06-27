В России две осужденные умерли в канализационном колодце

В Ивановской области завели дело после гибели двух осужденных в канализационном колодце женской исправительной колонии №3. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что днем 26 июня осужденные работали на очистке канализации, однако затем в колодце произошло выделение «неустановленного вещества». Женщины погибли в результате отравления. Еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны, которые пытались им помочь, госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. По версии следствия, сотрудники колонии не обеспечили контроль за производством работ и не выделили заключенным необходимые средства индивидуальной защиты.