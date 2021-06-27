Пушков осудил современный футбол и захотел увидеть на поле людей

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале осудил современный футбол.

«"Электронный" футбол с вычислением милиметров очередного офсайда лишает игру красоты. Отвратительное ожидание указаний от невидимых людей с линейкой», — написал Пушков. Он захотел увидеть в футболе людей, в частности судей, а не «телероботов», которые могут заметить любые ошибки на поле.

24 июня Пушков счел неплохой шутку президента Украины Владимира Зеленского про выход украинской сборной по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы. Он добавил, что Зеленскому лучше заниматься юмором, а не политикой.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. 26 июня стал известен первый четвертьфиналист турнира: им стала сборная Дании, разгромившая в 1/8 финала Уэльс.

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