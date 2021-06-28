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У британских островов обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами

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Фото: Atlantide Phototravel / Getty Images

У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами. Об этом сообщили власти островов, передает The Republic.

Судно у острова Гранд-Терк заметил рыбак, он сообщил об этом в полицию. По данным правоохранительных органов, из 20 погибших двое были детьми. Личности умерших выясняются.

Представитель местной полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не установлены. По ее словам, вариант насильственной смерти не рассматривается. Предполагается, что лодка прибыла в район заморских территорий Великобритании из Карибского региона. По версии следствия, Теркс и Кайкос не были конечным пунктом назначения погибших.

По данным издания, жители Гаити часто переправляются на британские острова из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Также Теркс и Кайкос ранее использовали в качестве перевалочного пункта преступники, обвиняемые в работорговле.

Подобный инцидент не первый в этом регионе. 29 мая сообщалось, что к берегам карибской страны Тринидад и Тобаго прибило судно с 14 телами. Лодку обнаружили рыбаки утром 28 мая вблизи города Белль Гарден. Они заинтересовались странным плавучим средством, вытащили его на берег и связались с полицией и береговой охраной.

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