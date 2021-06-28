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Белый дом заявил об отказе Джо Байдена посещать Олимпиаду в Токио

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден не будет посещать Олимпиаду в Токио, сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки на брифинге в понедельник, который транслировался в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Президент не собирается посещать игры. Конечно, он будет болеть за спортсменов. У нас будет делегация от США, как это было всегда, однако мы продолжим доносить рекомендации относительно здоровья (...), и только о необходимых поездках», — заявила Псаки.

Олимпиада в Токио 2020 года была отменена из-за пандемии. В текущем году Игры состоятся с 23 июля по 8 августа. В марте, 20 числа, оргкомитет постановил запретить иностранным болельщикам приезжать на Олимпиаду, а с 21 июня было решено, что местных будут пускать на соревнования не более 10 тысяч человек. Заполняемость спортобъектов на состязаниях не должна превышать 50 процентов.

При этом в Японии немало находилось противников, выступающих против игр даже с самыми строгими эпидемиологическими нормами.

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