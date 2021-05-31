Подсчитаны расходы на поездку российских спортсменов на Олимпиаду в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о расходах на поездку российских спортсменов на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщают «Ведомости».

По его словам, на данный момент смета составляет 300 миллионов рублей, но эта сумма, скорее всего, возрастет. Около 40 миллионов рублей составляют расходы из-за переноса Игр.

Поздняков также рассказал, что на подготовку к Олимпиаде ОКР потратил 1,2 миллиарда рублей. Большая часть этих денег пошла на дополнительное финансирование федераций. В частности, комитет помогает оплачивать услуги иностранных тренеров.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом, на соревнованиях не будет использоваться и гимн России. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).