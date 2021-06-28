Россия
 
Последние новости
Вирусолог назвала опасность коронавируса для мужчин
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Названы самые распространенные баги Cyberpunk 2077
Россиян захотели завлечь в инвестиции
В Москве опять закончилась вакцина «КовиВак»
Российский комик раскрыл причины ухода из КВН
У британских островов обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами
Бывший соперник Лукашенко выступил с последним словом в суде
Мужчина похудел на 25 килограммов за два месяца и раскрыл главный секрет успеха
Новости партнеров
Прослушать новость

Патрушев отметил появление в отношениях стран принципа «кто сильнее, тот и прав»

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав» проявляется в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 июня.

По его словам, возрастает силовой фактор в отношениях между странами, а международная обстановка характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости».

Патрушев добавил, что серьезно на мировые процессы, в том числе в деле глобальной безопасности, повлияла пандемия коронавируса. «Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность», — посетовал он.

24 июня Патрушев заявил, что в мире наблюдается процесс возрождения биологического оружия. Он отметил. что проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с коронавирусом — есть и другие эпидемические угрозы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире
Патрушев предупредил о силовом ответе недругам России
В Совбезе назвали возможный сценарий биологической атаки на Россию