Патрушев отметил появление в отношениях стран принципа «кто сильнее, тот и прав»

Средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав» проявляется в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 июня.

По его словам, возрастает силовой фактор в отношениях между странами, а международная обстановка характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости».

Патрушев добавил, что серьезно на мировые процессы, в том числе в деле глобальной безопасности, повлияла пандемия коронавируса. «Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность», — посетовал он.

24 июня Патрушев заявил, что в мире наблюдается процесс возрождения биологического оружия. Он отметил. что проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с коронавирусом — есть и другие эпидемические угрозы.