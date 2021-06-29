Питание в российских поездах изменится

Компания «РЖД» намерена создать зонтичный бренд Rail Food для своих ресторанов в российских поездах дальнего следования, а также на вокзалах и станциях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

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Изменится и концепция питания, объявлен тендер на поиск организации, которая ее будет реализовывать. Пока в поездах еду готовят во время движения на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов. По планам РЖД, теперь в вагон-бистро станут помещать контейнеры с готовыми блюдами, сделанными на фабриках-кухнях владельца франшизы. Персонал будет только разогревать еду.

Средний чек должен снизиться. В настоящее время для комплексного завтрака, обеда или ужина он составляет около одной тысячи рублей. По новой концепции, он будет стоить 600 рублей. Новый формат уже тестируют на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Адлер. Компания «РЖД» задумалась об изменениях после недовольства пассажиров сервисом и ценами, а также нерентабельности вагонов-ресторанов.

В мае глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания откажется от вагонов-ресторанов в большинстве составов и оставит их только в туристических и фирменных поездах. Он объяснил, что вагон-ресторан ассоциируется с чем-то дорогостоящим, поэтому его следует оставить только в определенных поездах — фирменных и туристических.