Военные избили россиян автоматом Калашникова и угрожали убить

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор двоим военнослужащим, которые после застолья избили автоматом Калашникова артельщиков и угрожали убить. Об этом сообщается на сайте суда.

Подсудимых признали виновными по статьям 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Им назначено по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденные также должны выплатить потерпевшим по 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в марте 2021 года военнослужащие после застолья избили генерального директора артели и его заместителя. Пострадавшие получили удары кулаками, ногами и прикладом автомата Калашникова, неоднократно теряли сознание в ходе драки.

Свою вину подсудимые не признали.