Российского полковника посадили за принятие невыполненных работ

В Москве вынесен приговор бывшему начальнику тыла полиции Новгородской области Дмитрию Чуваеву и его подчиненному Алексею Гриневу за принятие невыполненных строительных работ. Об этом в среду, 30 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По решению суда, Чуваева посадили на 4,5 года, его помощник Гринев получил четыре года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд наложил арест на имущество бывшего начальника тыла на сумму свыше десяти миллионов рублей. Россиян лишили званий полковника внутренней службы и старшего лейтенанта внутренних дел соответственно.

Суд установил, что осужденные незаконно подписали акты приемки выполненных работ по капитальному строительству двух объектов в городах Пестово и Боровичи. При этом работы не были выполнены в полном объеме. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

22 июня сообщалось, что в Саратове к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей приговорен бывший полковник российской таможенной службы Дмитрий Евсеев.