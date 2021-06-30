Описана способность индийского варианта коронавируса «уходить» от антител

У индийского варианта коронавируса обнаружилась новая способность — он может «уходить» от антител в человеческом организме. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Обычно при заражении клетки вирус разрывает ее и выплескивается наружу. В этом случае его атакуют антитела и нейтрализуют. Есть вирусы, которые способны образовывать синцитии. То есть не разрывать клетку, а как бы проделывать в ней боковые ходы в другие клетки. И если вирус так делает, то антитела его вообще не видят», — описала процесс Баранова.

По ее словам, подобное уклонение от антител приводит к более сильному инфекционному процессу, что увеличивает скорость развития болезни.

Также Баранова подчеркнула, что синцитии не исключительное свойство индийского штамма. Она отметила, что существует респираторно-синцитиальный вирус, который поражает легкие. Такая инфекция считается крайне опасной для младенцев.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о серьезной опасности легкой формы заболевания при индийском варианте COVID-19.