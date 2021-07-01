Девушка нашла исчезнувшую 19 лет назад мать с помощью соцсетей

Жительница Филиппин Айван Чанг (Aivan Chung) рассказала, что нашла с помощью социальной сети Facebook свою мать, которая исчезла 19 лет назад. Как сообщает Taiwan News, за годы поисков она написала нескольким тысячам пользователей.

Чанг объяснила, что в последний раз общалась с матерью, когда ей было семь лет. Тогда женщина позвонила, чтобы поздравить дочь с днем рождения, пообещала приехать, а затем пропала.

В 2015 году филиппинка решила найти мать, зная лишь ее имя и то, что она живет на Тайване. Сначала она обратилась в газету, а затем начала поиски в Facebook. Чанг и ее друзья писали всем жителям Тайваня с такой же фамилией и спрашивали, не знакомы ли они с матерью девушки. За шесть лет поисков они написали нескольким тысячам пользователей Facebook. В июне 2021 года одному из друзей Чанг удалось найти ее мать.

Родственницы созвонились по видеосвязи. Женщина объяснила, почему она пропала 19 лет назад. По ее словам, она поругалась с отцом дочери, после чего он заявил, что не отдаст ей опеку над ребенком. Женщина заверила, что хотела забрать девочку на Тайвань, но не смогла сделать этого. Чанг же уточнила, что вскоре после исчезновения матери ее отец действительно переехал и сменил номер телефона.

Ранее сообщалось о том, как житель Китая Лонг нашел пропавшего девять лет назад отца благодаря соцсетям. Мужчина узнал его на видео в TikTok.