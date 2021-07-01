Эксперт назвала подходящую любой фигуре вещь

Звездная стилистка назвала трендовую среди знаменитостей вещь, которая подходит женщинам с любыми параметрами фигуры. Материал публикует Daily Mail.

По словам американки Джои Торп (Joiee Thorpe), на данный момент широкую популярность обрели облегающие комбинезоны, имитирующие вторую кожу. «Такие костюмы выгодно подчеркивают любую фигуру из-за своей эластичной ткани, которая и является секретом идеальной посадки», — пояснила эксперт.

Известно, что Торп подбирала образ для певицы Джазмин Салливан (Jazmine Sullivan) на церемонию награждения BET Awards в Лос-Анджелесе. Исполнительница выступила на мероприятии в бархатном комбинезоне, украшенном рукавами-фонариками и вставкой из прозрачной ткани в области декольте.

В похожем наряде появилась на той же премии рэперша Карди Би (Cardi B): ее сфотографировали в костюме Dolce & Gabbana, расшитом блестящими камнями. Комбинезон певицы оголял ее живот: таким образом она объявила общественности о второй беременности.

Помимо этого, американская поп-исполнительница Сиара (Ciara) вышла в свет в облегающем комбинезоне со стразами и широким черным ремнем на талии. Ее образ дополнили сапоги на каблуках из того же материала. Отмечается, что одежда представлена в ассортименте модного дома Alexandre Vauthier.

В феврале в масс-маркетовом магазине Zara нашли «необходимые каждой женщине» джинсы. Фэшн-блогерша из Австралии с никнеймом This is Genevieve поделилась снимком, на котором она запечатлена в голубых джинсах с завышенной талией и широкими штанинами. Описанная вещь модели Mom была найдена в магазине Zara за 69 долларов (5030 рублей).