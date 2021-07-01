Отраслевики попросили отменить запрет зарубежных кормов для домашних животных

«Опора России» направила вице-премьеру Виктории Абрамченко и Россельхознадзору письмо с просьбой разрешить ввоз из-за рубежа кормов для домашних животных, которые запретили из-за отсутствия контроля за содержанием в них ГМО, пишут «Известия».

Представители отрасли опасаются из-за нововведения банкротств, безработицы и монополизации рынка крупными игроками. Вместо этого предлагается сделать корма для домашних животных отдельной индустрией со своими правилами. Глава «Опоры России» Александр Калинин указал, что производители не фигурировали в списках отмеченных Россельхознадзором компаний, подлежащих запрету на импорт продукции. «Учитывая, что вред ГМО для непродуктивных животных не доказан, целесообразность введения жестких мер для таких кормов вызывает сомнения», — считает Калинин.

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Он отметил, что причиной ситуации стало то, что зооиндустрия по-прежнему регулируется регламентами, разработанными для сельского хозяйства. При этом действующие ограничения на поставки кормов давно необходимо снять и сформировать с участием бизнеса нормативную базу и регламенты, чтобы вывести индустрию непродуктивных животных в самостоятельную бизнес-отрасль. Калинин также обратился к руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой снять ограничения с зарубежных заводов, на которых производятся корма в Германии, Испании, Италии, Литвы, Канады, Нидерландов и других странах.

Ранее правительство поддержало законопроект сенаторов, предусматривающий запрет для россиян в пьяном виде и детей до 14 лет выгуливать домашних животных. Документ предполагает внесение поправок в Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Его авторы предлагают наделить регионы правом устанавливать новые требования к содержанию домашних питомцев.