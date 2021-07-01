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Москвичей снова предупредили о грозе и ливне

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Жителей Москвы снова предупредили о грозе и ливне. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу, передает РИА Новости.

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа до конца дня в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В МЧС призвали автомобилистов увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также не парковаться под деревьями. Горожанам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, уточнили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал в интервью «Ленте.ру» причину прихода в столицу сильных ливневых дождей. Он рассказал, что виной тому стал холодный атмосферный фронт.

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