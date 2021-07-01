Путин подписал упрощающий силовикам доступ к данным некоторых россиян закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит поправки в федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности», передает РИА Новости. Эти поправки упрощают силовикам слежку за некоторыми россиянами.

Закон обязывает операторов связи в России давать доступ к данным о мобильной геолокации абонента без решения суда для поиска пропавших людей. При этом в течение 24 часов силовики должны оповестить суд о получении данных о геолокации, а в течение 48 часов — либо получить санкцию суда, либо прекратить розыск.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что поправки дают возможность в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже получить информацию о том, с кем связывался человек по мобильному телефону, а также о том, где находится устройство.

Ранее Путин подписал законопроект, обязывающий зарубежные технологические корпорации открывать в стране официальные представительства или филиалы. Требования вступят в силу с 1 января 2022 года. В документе также указан предварительный перечень из 20 онлайн-платформ, которых в скором времени могут обязать открыть филиалы в стране.