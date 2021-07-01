Украина понадеялась на свободный въезд в Евросоюз через две недели

Украина надеется, что Евросоюз через две недели внесет ее в список стран, из которых разрешен свободный въезд. Об этом заявил официальный представитель МИД Олег Николенко, передает «Интерфакс — Украина».

По его словам, ЕС раз в две недели пересматривает перечень таких стран. «Рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса — в частности, наличия более опасных штаммов», — рассказал Николенко.

Ранее, когда Европейская комиссия оценивала ситуацию на Украине, данные показатели превышали норму.

«Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра», — добавил Николенко.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Евросоюз разрешил въезд из 12 стран, в том числе Молдавии.