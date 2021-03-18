Зеленский назвал вступление Украины в ЕС достижимой мечтой

Полноправное членство Украины в Европейском союзе (ЕС) является «стратегически достижимой мечтой», которую нельзя «откладывать в долгий ящик». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС — это не фантастически далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути», — сказал он.

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Ранее 18 марта Зеленский посетовал на отсутствие поддержки со стороны ЕС с поставками для Украины вакцины от коронавируса. При этом он сказал, что не имеет претензий по этому поводу.

До этого Зеленский заявил, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца текущего десятилетия.

11 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, были согласованы шаги по обновлению параметров ассоциации и зоны свободной торговли.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в ЕС, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.