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Юрист рассказал о влиянии долгов на изъятие единственной квартиры

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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Изъятие единственной квартиры происходит тогда, когда ее стоимость сопоставима размеру долга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.

«То есть если у вас долг, условно, 500 тысяч рублей, а квартира стоит 5 миллионов, то, конечно, квартиру с торгов продать невозможно», — рассказал о влиянии долгов Сухов и отметил, что в случае сопоставимости стоимости квартиры и размера долга, жилплощадь пойдет в счет задолженности, даже если она не была в залоге.

Ранее сообщалось, что в России впервые изъяли единственное жилье у обанкротившегося гражданина. Недвижимость забрали у мужчины из Екатеринбурга Аркадия Поторочина, который задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей. Его пятикомнатную квартиру продали на торгах за 8,25 миллиона рублей.

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