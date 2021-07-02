Грузин выбросил несколько тысяч бутылок в реку и попал под статью

В Грузии 20-летний мужчина выбросил тысячи пластиковых бутылок в горную реку и попал под статью о загрязнении окружающей среды. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал издания «Sputnik Грузия».

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек выгружает из багажника своего автомобиля использованные емкости и вместе со своими помощниками, в числе которых дети, сбрасывает их в водоем. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал сильное негодование у пользователей.

По данным портала, полиция пообещала оперативно поймать нарушителя и возбудить уголовное дело. Грузин был задержан днем 2 июля, ему грозит до года лишения свободы по статье о загрязнении воды.

Ранее жители Санкт-Петербурга заметили сотни плывущих по реке багетов. Предположительно, таким образом один из магазинов решил избавиться от просроченной продукции. Хлебобулочные изделия вскоре привлекли внимание правоохранительных органов, виновных будут искать по камерам видеонаблюдения.