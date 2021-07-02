Таксист рассказал о невоспитанности Кайли Дженнер во время поездки

Американский блогер отвез предпринимательницу и телезвезду Кайли Дженнер домой и раскритиковал ее поведение во время поездки. Пост появился в его TikTok-аккаунте.

Пользователь соцсети Рэй Свифт (Ray Swift), который работал таксистом в Лос-Анджелесе пять лет назад, рассказал, что во время одного из заказов к нему в машину села знаменитость вместе с друзьями. Водитель добавил, что забрал компанию со «странной домашней вечеринки», и все пассажиры, включая Дженнер, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам блогера, его разочаровала невоспитанность нетрезвой манекенщицы. Так, например, от бизнесвумен неприятно пахло, при этом она не разрешала ему открыть окна машины, поскольку боялась, что ветер испортит ее прическу. В конечном счете ролик Свифта стал вирусным и набрал больше 171 тысяч просмотров.

Пользователи сети отнеслись к рассказу американца неоднозначно. Одни комментаторы усомнились в правдивости истории. «Кайли не пользуется Uber», «Выглядит неправдоподобно», «Что за бред? С каких пор Кайли Дженнер пользуется Uber?», «Она вызывает частного водителя!» — высказывались они. В то же время другие юзеры обругали модель: «Не сомневаюсь, что так и было», «Противная», «Ужасно!».

В июле хостес подняла на смех предпринимательницу Кайли Дженнер из-за суммы чаевых в ресторане. Джулия Кэролэнн поставила Кайли Дженнер два балла из десяти. «Она оставила на чай 20 долларов с чека в 500 долларов», — пояснила девушка.