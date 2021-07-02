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Стало известно о находившихся на борту потерпевшего крушение Boeing 737

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Фото: Globallookpress.com

На борту потерпевшего крушения воздушного судна Boeing 737 находились два человека, уточняет Hawaii News Now.

В Управлении гражданской авиации подтвердили произошедший инцидент и заверили, что оба находившихся в самолете пилота спасены.

В Министерстве транспорта США уточнили, что одного из них доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов.

Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.

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