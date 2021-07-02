Американка сняла на видео нетипичный способ заваривать чай и возмутила британцев

Американка продемонстрировала свой метод приготовления чая, возмутила британцев и прославилась в сети. Об этом сообщает издание LADbible.

В своем аккаунте в TikTok женщина опубликовала видео, в котором она похвасталась новым чайником. По ее словам, у него есть один недостаток: при кипении чай выливается из носика. Она спросила пользователей, в чем может быть проблема.

Ролик набрал 4,1 миллиона просмотров и множество комментариев от удивленных британцев. Один из них написал: «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Чайники — для воды, а не для заварки». Другие комментаторы назвали женщину «типичной американкой» и сказали, что их внутренние британцы сильно озадачены. Женщине посоветовали вскипятить в чайнике чистую воду без заварки.

Тогда американка выложила еще одно видео, в котором она убрала заварку из чайника и вскипятила только воду. В этот раз все прошло успешно.

Однако история с чаем продолжилась: женщина опубликовала сагу в восьми частях о своем способе приготовления напитка. В одном видео она нагревает воду в микроволновой печи. Для другого ролика она снялась в маске и пошутила, что надела ее, чтобы скрыться от возмущенных британцев.

Ранее сообщалось, что женщина откинула макароны через дуршлаг хитрым способом и прославилась в TikTok. Видео, в котором показывался этот метод, собрало более 1,6 миллиона просмотров и сотни восхищенных комментариев.